Собянин принял участие в акции "Бессмертный полк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в День Победы присоединился к шествию "Бессмертного полка" на Тверской улице в Москве. В руках мэр столицы нес портрет своего дяди, участника Великой Отечественной войны, рядового стрелка Филиппа Собянина.

"Сегодня я прошел "Бессмертный полк" в память о своих близких. Мой дед Федор Мартемьянович Собянин проводил на войну четверых старших сыновей. <...> Бережно храним память о всех, кто сражался в Великой Отечественной войне", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Известно, что Филипп Федорович Собянин во время войны дошел до Праги и был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Помимо него в подписи к портрету также значались другие сыновья Федора Собянина. Так, по словам мэра, Герасим и Петр Собянины погибли в боях, а Иван, как и Филипп, прошел всю войну и вернулся с боевыми наградами домой.

В акции также принял участие Владимир Путин. Как и во время прошлых шествий, президент России нес в руках портрет своего отца.

В 2022 году было принято решение о проведении акции "Бессмертный полк" в очном формате. Участники акции прошли с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составила 7 километров.

