Актер Добронравов признался, что редко получает предложения играть серьезные роли

Актер Федор Добронравов заявил, что ему редко предлагают играть серьезные роли, передает "Газета.ру".

По словам артиста, современное кино в основном продюсерское, что ограничивает свободу режиссеров. Из-за сложившегося амплуа ему часто отказывают в ролях, которые не связаны с комедией.

"Раньше разрешали играть трагические роли. А сейчас – там не разрешили, тут не разрешили. Я еще спрашиваю режиссеров, а они говорят: "Ну, понимаете, вы в другом жанре слишком популярный", – поделился он на пресс-конференции, посвященной фильму "Семь верст до рассвета".

При этом актер высоко оценил работу режиссера Александра Андреева, который не побоялся предложить ему нехарактерную роль. Добронравов считает, что такие картины не должны оцениваться с точки зрения окупаемости – они воспитывают следующее поколение.

В фильме "Семь верст до рассвета" Добронравов сыграл Матвея Кузьмина – крестьянина, повторившего подвиг Ивана Сусанина в годы Великой Отечественной войны. Актер признался, что согласился на съемки, даже не читая сценарий, и назвал такие проекты для себя святыми.

По словам Добронравова, ему еще не приходилось играть настолько сурового человека. Режиссер просил его не поднимать глаз и смотреть исподлобья. Актер настолько вжился в образ, что массовка перестала подходить к нему фотографироваться.

Ранее сообщалось, что кинокомпания "Каро Премьер" выпустит в российский прокат фильм "Семь верст до рассвета" 7 мая 2026 года. Хронометраж фильма составляет 1 час 42 минуты, возрастное ограничение – 16+.