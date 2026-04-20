20 апреля, 23:31

Энергодар временно обесточен из-за неотложных ремонтных работ

Энергоснабжение в Энергодаре Запорожской области временно отключено для выполнения неотложных ремонтно-восстановительных работ на электротехническом оборудовании. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

Город будет обесточен ориентировочно до 12:00 21 апреля. При этом энергоснабжение критической инфраструктуры и социально-значимых объектов было переведено на питание от резервных источников.

16 апреля на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошел инцидент с потерей внешнего энергоснабжения – 14-й по счету с начала украинского конфликта. Подача электричества была прервана вечером и полностью восстановлена спустя 40 минут.

В МАГАТЭ заявили, что это стало уже вторым подобным случаем менее чем за неделю. Причина потери питания пока остается неизвестной, находящаяся на площадке инспекционная группа МАГАТЭ уже начала расследование.

