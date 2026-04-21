Тим Кук уйдет с поста гендиректора Apple в сентябре

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук покинет свой пост 1 сентября. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Должность гендиректора займет старший вице-президент по аппаратному обеспечению Apple Джон Тернус. В свою очередь, Кук станет исполнительным председателем совета директоров корпорации.

"Этот переход, который был единогласно одобрен советом директоров, является результатом тщательного и долгосрочного процесса планирования преемственности", – говорится в заявлении Apple.

Уточняется, что в течение лета Кук будет тесно сотрудничать с Тернусом для обеспечения плавного перехода. В качестве исполнительного председателя Кук будет оказывать помощь в определенных аспектах деятельности Apple, включая взаимодействие с политиками по всему миру.

Сам Кук уже подтвердил свой уход с поста, а также выразил благодарность пользователям Apple за поддержку.

"В ближайшие месяцы я перейду на новую должность, оставив пост генерального директора в сентябре и став исполнительным председателем Apple. На эту должность, которая, как я глубоко убежден, является лучшей в мире, придет новый человек. Им станет Джон Тернус – блестящий инженер и мыслитель", – сообщил он.

По его словам, Тернус является идеальным кандидатом на этот пост, так как в течение последних 25 лет он создавал продукты Apple, уделяя пристальное внимание каждой детали.

"Джон очень заботится о том, кем мы являемся в Apple, чем мы занимаемся в Apple, к кому мы обращаемся в Apple, и у него есть сердце и характер, чтобы руководить с исключительной честностью. Я очень горжусь тем, что могу назвать его следующим генеральным директором Apple", – отметил Кук.

