Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
00:20

Технологии

Тим Кук уйдет с поста гендиректора Apple в сентябре

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук покинет свой пост 1 сентября. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Должность гендиректора займет старший вице-президент по аппаратному обеспечению Apple Джон Тернус. В свою очередь, Кук станет исполнительным председателем совета директоров корпорации.

"Этот переход, который был единогласно одобрен советом директоров, является результатом тщательного и долгосрочного процесса планирования преемственности", – говорится в заявлении Apple.

Уточняется, что в течение лета Кук будет тесно сотрудничать с Тернусом для обеспечения плавного перехода. В качестве исполнительного председателя Кук будет оказывать помощь в определенных аспектах деятельности Apple, включая взаимодействие с политиками по всему миру.

Сам Кук уже подтвердил свой уход с поста, а также выразил благодарность пользователям Apple за поддержку.

"В ближайшие месяцы я перейду на новую должность, оставив пост генерального директора в сентябре и став исполнительным председателем Apple. На эту должность, которая, как я глубоко убежден, является лучшей в мире, придет новый человек. Им станет Джон Тернус – блестящий инженер и мыслитель", – сообщил он.

По его словам, Тернус является идеальным кандидатом на этот пост, так как в течение последних 25 лет он создавал продукты Apple, уделяя пристальное внимание каждой детали.

"Джон очень заботится о том, кем мы являемся в Apple, чем мы занимаемся в Apple, к кому мы обращаемся в Apple, и у него есть сердце и характер, чтобы руководить с исключительной честностью. Я очень горжусь тем, что могу назвать его следующим генеральным директором Apple", – отметил Кук.

В ноябре прошлого года стало известно, что промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, участвовавший в создании новой модели iPhone Air, покинул корпорацию Apple. По данным СМИ, он перешел в стартап, специализирующийся на разработке искусственного интеллекта (ИИ).

Уход Чоудхури вызвал резонанс внутри компании, поскольку он пользовался значительным авторитетом среди дизайнеров. В Apple Чоудхури проработал более 6 лет.

Читайте также


технологии

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика