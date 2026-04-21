Новости

Новости

21 апреля, 09:11

В Ярославле задержаны три группы пособников кол-центров Украины

Сотрудники ФСБ и МВД в Ярославле задержали участников трех преступных групп, оказывавших содействие мошенническим кол-центрам Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанные содействовали вымогательству у граждан денежных средств для их последующего использования в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, они организовали функционирование GSM-шлюзов (сим-боксов) для обмана россиян с использованием телефонных звонков. В ходе обысков по месту проживания фигурантов изъято 4 сим-бокса, более 2 000 сим-карт и иное оборудование.

По данным службы безопасности, изъятые сим-боксы использовались для совершения диверсий и терактов. Помимо этого, речь идет и о иных действиях, направленных на помощь врагу в условиях СВО.

По данному факту возбуждены три уголовных дела по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Также ведется работа по сбору доказательной базы для переквалификации деятельности фигурантов на статьи о госизмене, теракте и участии в преступном сообществе.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ провели операцию по предотвращению теракта с участием гражданки Германии в Пятигорске Ставропольского края. Теракт планировался киевским режимом.

Женщина находилась возле одного из объектов силовых ведомств. Силовики обнаружили у нее в рюкзаке самодельное взрывное устройство, состоящее из 1 500 граммов взрывчатого вещества с поражающими элементами. Иностранку предполагалось использовать как смертницу.

