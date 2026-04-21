21 апреля, 15:14

Происшествия

В Новгородской области перед судом предстанет мужчина, который сжег венки в Вечном огне

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Новгородской области"

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который сжег венки в Вечном огне в Новгородской области, сообщили в пресс-службе судов региона.

Согласно обвинению, мужчина по имени В. С. Афонин сжег венки в Вечном огне на мемориале в честь советских воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в городе Старая Русса. Из-за этого часть мемориала была повреждена.

Помимо этого, злоумышленник в ходе конфликта с хозяином квартиры города Старая Русса избил его и причинил вред здоровью средней степени тяжести.

Афонина обвиняют по статьям "Уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории Российской Федерации или за ее пределами воинских захоронений" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Рассмотрение уголовного дела назначено на 27 апреля.

Ранее в Новосибирске приговорили 33-летнюю местную жительницу к условному сроку за осквернение Вечного огня. Женщина легла около чаши и подожгла сигарету от пламени, чем оскорбила символ воинской славы России и память защитников Отечества. Свои действия она сфотографировала на телефон и выложила в интернет.

Читайте также


Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

