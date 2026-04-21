В Новгородской области перед судом предстанет мужчина, который сжег венки в Вечном огне

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который сжег венки в Вечном огне в Новгородской области, сообщили в пресс-службе судов региона.

Согласно обвинению, мужчина по имени В. С. Афонин сжег венки в Вечном огне на мемориале в честь советских воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в городе Старая Русса. Из-за этого часть мемориала была повреждена.

Помимо этого, злоумышленник в ходе конфликта с хозяином квартиры города Старая Русса избил его и причинил вред здоровью средней степени тяжести.

Афонина обвиняют по статьям "Уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории Российской Федерации или за ее пределами воинских захоронений" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Рассмотрение уголовного дела назначено на 27 апреля.

Ранее в Новосибирске приговорили 33-летнюю местную жительницу к условному сроку за осквернение Вечного огня. Женщина легла около чаши и подожгла сигарету от пламени, чем оскорбила символ воинской славы России и память защитников Отечества. Свои действия она сфотографировала на телефон и выложила в интернет.

