Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 14:05

Безопасность

В МВД разработали тест для проверки безопасности домашней сети Wi-Fi

Фото: 123RF.com/simpson33

Для россиян разработали тест, с помощью которого можно за 5 минут проверить безопасность домашней сети Wi-Fi, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на управление по борьбе с киберпреступностью МВД России в телеграм-канале.

Первое, на что советуют обратить внимание, – это пароль от Wi-Fi. В ведомстве рекомендуют сделать его сложным. Второй шаг – заменить стандартные логин и пароль администратора роутера – обычно admin/admin. Чтобы попасть в настройки, нужно подключиться к своей сети, открыть браузер и ввести адрес, указанный на корпусе роутера (192.168.0.1 или 192.168.1.1), после чего изменить учетные данные.

Также в киберполиции призвали проверить, включено ли шифрование WPA2 или WPA3, а также посмотреть, не подключены ли к роутеру посторонние устройства. Для этого в настройках Wi-Fi следует найти раздел "Подключенные устройства" (Device list, DHCP clients). Если обнаружены незнакомые устройства, необходимо сменить пароль от Wi-Fi и регулярно перепроверять этот список.

Завершающий этап – создание гостевой сети. В настройках нужно активировать эту функцию, задать отдельное имя и установить пароль. Такую сеть специалисты советуют использовать не только для гостей, но и для всех умных устройств в доме.

Ранее сообщалось, что хакеры могут использовать умные колонки и другие голосовые ассистенты для слежки за пользователями. Среди тревожных сигналов – самопроизвольная активация устройства. Также колонка может начать выполнять странные команды: включать музыку, делать звонки и прочие действия, о которых ее не просили.

