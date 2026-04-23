Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 12:47

Транспорт

Москвичам напомнили о перекрытиях в связи с проведением ММКФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение будет временно перекрыто на ряде столичных улиц с 14:30 в четверг, 23 апреля. Ограничения связаны с проведением Московского международного кинофестиваля (ММКФ), напомнила пресс-служба Дептранса.

В частности, нельзя будет проехать по Большому Путинковскому переулку, Пушкинской площади и улице Малой Дмитровке.

В связи с этим водителей призвали заранее строить маршрут или пересесть на метро. На некоторых ограниченных участках также будет запрещено парковаться.

48-й ММКФ открылся в театре "Россия" вечером 16 апреля. В начале церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова зачитала телеграмму Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что фестиваль на протяжении своей истории "радушно встречает талантливых представителей кинематографического сообщества" из России и других стран.

В 2026-м на главный приз кинофестиваля, "Золотого Святого Георгия", претендуют 13 фильмов, в том числе из Аргентины, Италии, Кореи, Индии и других стран. Россию представят картины "Выготский" режиссера Антона Бильжо и "Отец", режиссером которого выступил Павел Иванов.

Читайте также


транспортперекрытиягород

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика