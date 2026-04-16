Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Москве в театре "Россия" открылся 48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ).

В начале церемонии открытия министр культуры РФ Ольга Любимова зачитала телеграмму Владимира Путина. Он отметил, что Московский фестиваль на протяжении своей долгой истории "радушно встречает талантливых представителей кинематографического сообщества" из России и многих зарубежных государств.

Президент добавил, что в программе фестиваля, как и прежде, представлено множество неординарных работ, которые созданы как признанными мэтрами, так и дебютантами конкурса, в разных жанрах, стилях и направлениях.

"И, конечно, впереди у участников профессиональное и дружеское общение. Впереди дискуссии, на которых в жарких спорах обсуждаются тенденции развития современного кино. Рождаются интересные идеи, совместные проекты и методики", – подчеркнул Путин.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что кинофестиваль пройдет на самом высоком творческом и организационном уровне, а также порадует зрителей громкими премьерами и ретроспективными показами. Помимо этого, ММКФ станет праздничным и незабываемым событием в культурной жизни России.

Также руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин зачитал приветственное слово Сергея Собянина. Мэр указал, что в эпоху глобальных вызовов подобные события с историей и традициями становятся "надежным мостом", который укрепляет связи между народами и странами.

В 2026 году на главный приз кинофестиваля, "Золотого Святого Георгия", претендуют 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и множества других стран. Россию представят фильмы "Выготский" режиссера Антона Бильжо и "Отец", режиссером которого стал Павел Иванов.

Ранее в Москве наградили лауреатов XXXIX Национальной кинематографической премии "Ника" по итогам 2025 года. Награду в номинации лучший неигровой фильм получил "К другому берегу. Станиславский в Новом свете" режиссеров Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой, а лучшим анимационным фильмом стал "Булгаковъ" режиссера Станислава Соколова.

