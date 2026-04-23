Мосгорсуд утвердил изъятие объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье Момотову

Московский городской суд подтвердил решение об изъятии имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда.

Апелляционные жалобы были отклонены, а вердикт первой инстанции оставлен без изменений.

Ранее Останкинский суд постановил обратить в доход государства 95 объектов недвижимости, связанных с Момотовым и его предполагаемым партнером Андреем Марченко, который сейчас находится под следствием.

Сторона обвинения настаивала на том, что Момотов, занимая пост судьи, игнорировал запреты и ограничения, занимаясь предпринимательством. Одновременно с этим Генпрокуратура выяснила, что Момотов, будучи судьей, имел связи с криминалом, тайно контролировал сеть отелей Marton и оказывал покровительство Андрею Марченко.

Ведомство также обращалось с просьбой о приобщении к материалам дела информации, связанной с привлечением несовершеннолетних к проституции в отелях Marton.

Сам экс-судья не отрицал знакомство с партнером и покупку гостиницы в Краснодаре, но отвергал обвинения в коррупции и покровительстве преступной деятельности. Теперь решение вступило в законную силу.