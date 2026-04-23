48 дворов благоустроят в центре Москвы до конца года на средства от платных парковок

Фото: Агентство "Москва"

В центре столицы до конца 2026 года благоустроят 48 дворов на средства, полученные от платных парковок, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, по поручению Сергея Собянина все средства от уличных парковок распределяются между районами на благоустройство дворов и улиц. На 2026 год на эти цели авансом направлено 15,8 миллиарда рублей.

Уточнялось, что жители могут влиять на выбор объектов – для этого нужно обратиться к муниципальным депутатам своего района.

Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, установят дорожные знаки и искусственные неровности, отремонтируют тротуары, пешеходные дорожки и лестницы, нанесут дорожную разметку и восстановят газоны.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в многоквартирных домах Москвы установят 250 подъемных платформ, предназначенных для маломобильных граждан. Уточнялось, что 42 подъемника установят на юге столицы, еще 40 – на северо-востоке, 33 – на юго-востоке.