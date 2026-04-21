250 подъемников для инвалидов установят в жилых домах в Москве

В текущем году в многоквартирных домах Москвы установят 250 подъемных платформ, предназначенных для маломобильных граждан. Об этом заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Всего с 2011 года оборудовали почти 2 500 подъемников для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома", – добавил вице-мэр.

42 подъемника установят на юге Москвы, еще 40 – на северо-востоке, 33 – на юго-востоке. При этом все столичные новостройки уже приспособлены для маломобильных горожан, отметил заммэра. Новые подъемные платформы устанавливаются в домах старой постройки по заявкам от жителей.

Подать соответствующее заявление можно при помощи портала mos.ru либо на сайте департамента труда и соцзащиты населения. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в городе и обладать врачебной рекомендацией использовать кресло-коляску.

Приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, которые могут преодолевать расстояние до 4 метров, если этому соответствуют технические условия. При отсутствии такой возможности в подъезде установят подъемник наклонного типа, который монтируется параллельно лестничному маршу и в сложенном виде не мешает проходу.

Кроме того, в ходе работ оборудуются пандусы и поручни при входе в подъезд, двери с доводчиками, которые могут открываться дистанционно, а также системы визуального и диспетчерского контроля.

Ранее в Москве начались работы по замене лифтов в жилых домах в рамках региональной программы капитального ремонта. Всего с начала реализации программы в жилых домах установили уже свыше 52 300 новых лифтов. В этом году планируется заменить более 5 500 подъемников во всех округах.

