23 апреля, 10:48

Пять навесов "сухие ноги" установили у городского вокзала Славянский бульвар

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Комплекс из пяти навесов "сухие ноги" обустроили у городского вокзала Славянский бульвар. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что навесы установили от выхода с одноименной станции метро до остановок общественного транспорта на Кутузовском проспекте, улице Славянский бульвар и Староможайском шоссе. Благодаря сооружениям пассажирам будет комфортнее совершать пересадки.

Конструкции сделаны из высокопрочной стали и облицованы алюминием. Кроме того, у них есть система инфракрасного обогрева, чтобы пассажирам было тепло даже в условиях непогоды.

На крышах навесов можно увидеть световые зенитные фонари, похожие на мансардные окна. Дополняет их архитектурно-художественная подсветка.

Все пространство под сооружениями и рядом с ними специалисты замостили плиткой. Также там появились фонари с энергоэффективными светильниками, комфортные лавочки, высажены растения. Планируется разбить газон.

Ранее стало известно, что на Ленинградском вокзале возведут дебаркадер, криволинейный навес, который свяжет его здание и платформы. Раньше пассажиры добирались до платформ через старый темный и узкий проход. Теперь с новой площадки они даже смогут сразу попасть на станцию метро "Комсомольская".

