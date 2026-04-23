Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 14:17

Общество

В вузах РФ появятся новые программы по автономным мобильным системам

В российских вузах появятся новые программы обучения "Автономные мобильные системы" и "Аддитивные технологии", заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

"Мир настолько пришел в движение уже давно, и мы все это чувствуем, что я бы выделил несколько основных направлений. Прежде всего, это технологические изменения, новые технологии, которые приходят в нашу жизнь", – отметил он.

Эти изменения, по словам Фалькова, кардинально изменили рынок труда и представление о профессиях. Например, об автономных мобильных системах 5–10 лет назад говорили еще как об отдаленном будущем, но теперь это стало реальностью.

Поэтому с нового учебного года в вузах появится соответствующая новая программа и специальность, на которой будут обучать проектированию и эксплуатации этих систем. Это же касается и аддитивных технологий.

При этом в ведомстве понимают, что нововведения повлекут за собой серьезные изменения для всех вузов, включая необходимость решить вопросы о продолжительности обучения и содержания образовательных программ. В это же время значимость подобных специальностей возросла и будет дальше увеличиваться, уверен глава Минобрнауки.

Ранее эксперты Минпросвещения определили, что объем учебной нагрузки на учеников школ 10–11-х классов составляет от 2 312 до 2 516 часов за два года. Нижняя граница соответствует максимальной недельной нагрузке по пятидневной учебной неделе, а верхняя – по шестидневной.

