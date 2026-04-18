18 апреля, 10:42

Минпросвещения РФ определило нагрузку на школьников старших классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Объем учебной нагрузки на учеников школ 10–11-х классов составляет от 2 312 до 2 516 часов за два года. Об этом РИА Новости заявил эксперт Минпросвещения РФ, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

"Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов на уровень образования", – отметил он.

По словам эксперта ведомства, нижняя граница соответствует максимальной недельной нагрузке по пятидневной учебной неделе, а верхняя – по шестидневной.

Ранее в России разработали проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, который включает 16 обязательных предметов. В перечень вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.

Между тем Минпросвещения РФ отметило соответствие 11-летнего образования нуждам школьников. В ведомстве считают, что срок получения среднего образования в стране по закону составляет 11 лет и позволяет ученикам эффективно освоить программу.

