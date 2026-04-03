Оценку поведения могут внедрить во всех школах РФ с 1 сентября 2027 года

С 1 сентября 2027 года во всех школах России могут внедрить оценку поведения, заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова на пленарном заседании XVI Петербургского международного образовательного форума.

Она отметила, что это произойдет в том случае, если соответствующая апробация пройдет успешно. В настоящий момент эксперимент проводится в 7 субъектах РФ, в нем принимают участие почти 2 тысячи обучающихся.

Ранее общественники предложили направлять хулиганов и непослушных учеников, нарушающих учебный процесс и не поддающихся перевоспитанию, в специализированные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ) открытого типа с более серьезным педагогическим контролем.

Согласно законопроекту, данные меры затронут небольшую группу учащихся, однако будут иметь большое воспитательное воздействие на других учеников. Предполагается, что в СУВУ дети будут получать "адекватную педагогическую помощь", после чего смогут выйти в жизнь добропорядочными людьми.

