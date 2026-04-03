03 апреля, 12:53

Оценку поведения могут внедрить во всех школах РФ с 1 сентября 2027 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 1 сентября 2027 года во всех школах России могут внедрить оценку поведения, заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова на пленарном заседании XVI Петербургского международного образовательного форума.

Она отметила, что это произойдет в том случае, если соответствующая апробация пройдет успешно. В настоящий момент эксперимент проводится в 7 субъектах РФ, в нем принимают участие почти 2 тысячи обучающихся.

Ранее общественники предложили направлять хулиганов и непослушных учеников, нарушающих учебный процесс и не поддающихся перевоспитанию, в специализированные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ) открытого типа с более серьезным педагогическим контролем.

Согласно законопроекту, данные меры затронут небольшую группу учащихся, однако будут иметь большое воспитательное воздействие на других учеников. Предполагается, что в СУВУ дети будут получать "адекватную педагогическую помощь", после чего смогут выйти в жизнь добропорядочными людьми.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

