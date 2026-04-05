Минпросвещения РФ утвердило обязательные предметы для старших классов

В России разработан проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, который включает 16 обязательных предметов. Об этом РИА Новости сообщил Максим Костенко, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева, представляющий Минпросвещения.

В перечень вошли: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.

Помимо этого, документ предусматривает изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка. Однако, как уточнил Костенко, эти дисциплины включаются в программу только при наличии заявлений от учеников или их родителей и при условии, что школа располагает необходимыми ресурсами для их преподавания.

Представитель ведомства подчеркнул, что никто не может принудить школьника осваивать два иностранных языка, если семья против. В то же время он добавил, что при соблюдении всех условий признания дисциплины обязательной оценка по ней будет влиять на аттестат.

Ранее Минпросвещения РФ отметило соответствие 11-летнего образования нуждам школьников. В ведомстве считают, что срок получения среднего образования в стране по закону составляет 11 лет и позволяет ученикам эффективно освоить программу.