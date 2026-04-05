До 9 градусов тепла и дождь ожидаются в столице 5 апреля

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 5 апреля, составит от 7 до 9 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 5 до 10 градусов, в некоторых районах тоже возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть западный, северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила, что период дождливой погоды начнется в Москве с 5 апреля. Она подчеркнула, что погода в апреле является неустойчивой и осадки могут продолжаться всю неделю.