Новости

Новости

05 апреля, 08:32

Транспорт

Движение ограничат на Никитинской и 3-й Прядильной улицах с 6 апреля до 30 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат на участках Никитской и 3-й Прядильной улиц в Москве с 6 и с 16 апреля до 30 мая. Это связано с проведением инженерных работ, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"6 апреля и в период с 16 апреля до 30 мая на участках ул. Никитинская и ул. 3-я Прядильная будет недоступна для движения одна полоса", – отметило ведомство.

В данный период транспорт не сможет проехать по Никитской улице в районе дома 13, корпуса 1 по 3-й Прядильной.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Лисицкого в Даниловском районе будет временно закрыто в ночь на вторник, 7 апреля, в связи с проведением киносъемок. Его ограничат на участке от пересечения с улицей Архитектора Леонидова до станции метро "ЗИЛ". Проехать по нему будет нельзя с 23:00 понедельника, 6 апреля, до 04:30 вторника, 7 апреля.

Между тем движение ограничили на Гостиничном проезде от дома 2 до улицы Комдива Орлова до 27 декабря. Причиной стали строительные работы. На указанном участке недоступна одна из полос.

Движение ограничат и перекроют до 30 июня на участке шоссе Энтузиастов

транспортгород

