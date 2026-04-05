05 апреля, 15:02Политика
Песков посоветовал Каллас больше не говорить об истории после ее заявлений о России
Фото: ТАСС/picture alliance/Kira Hofmann
Главе дипломатии ЕС Кае Каллас лучше не говорить на тему истории. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ее заявления о якобы нападениях России на другие страны.
Он подчеркнул, что у нее недостаточно знаний и квалификации, чтобы обращаться к истории. Кроме того, в Европе совершенно другие стандарты, которые не соответствуют российским, отметил Песков.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что вместо этого Каллас следовало бы внести вклад в исправление того, что разрушил Евросоюз.
Ранее Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала на 19 государств, в том числе несколько раз – на африканские страны. При этом доказательств и реальных примеров она не привела.