Глава внешнеполитической службы ЕС и бывший премьер Эстонии Кая Каллас во время своего выступления заявила, что Россия несколько раз нападала на страны Африканского континента, однако не стала приводить доказательств или же говорить их названия.

"За последние 100 лет Россия напала по меньшей мере на 19 стран. И я не считаю африканские страны. На некоторые – по три или четыре раза. И ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию", – сказала она в интервью украинским СМИ.

Ранее Каллас заявляла, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова представительницы ЕС чудовищными. Дипломат подчеркнула, что в России хорошо знают историю и помнят, сколько раз и кто нападал.

Данное высказывание также прокомментировал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что Каллас не предоставила ответ на запрос депутата Европарламента из Люксембурга, который попросил перечислить 19 упомянутых стран.