Участок улицы Лисицкого будет перекрыт в ночь на 7 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на участке улицы Лисицкого в Даниловском районе будет временно закрыто в ночь на вторник, 7 апреля, в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение ограничат на участке от пересечения с улицей Архитектора Леонидова до станции метро "ЗИЛ". Проехать по нему будет нельзя с 23:00 понедельника, 6 апреля, до 04:30 вторника, 7 апреля.

При этом спецтранспорт и городской транспорт проехать сможет. Автомобилистов призвали планировать маршрут заранее, учитывая ограничения.

Ранее движение ограничили на Гостиничном проезде от дома 2 до улицы Комдива Орлова до 27 декабря. Причиной стали строительные работы. На указанном участке недоступна одна из полос.