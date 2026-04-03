Новости

Новости

03 апреля, 03:55

Две трети граждан России поддержали идею полного запрета микрофинансовых организаций

Две трети экономически активных россиян поддержали полный запрет микрофинансовых организаций (МФО). Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование одного из сервисов по поиску работы.

Согласно опросу 1,6 тысячи респондентов, совокупно идею запрета МФО на территории РФ одобряют 67% участников. Из них 52% высказались за полный запрет деятельности организаций с одновременной амнистией по безнадежным долгам. Еще 15% поддерживают только запрет работы МФО, не настаивая на списании задолженностей.

Исключительно амнистию долгов без закрытия организаций одобряют 4% опрошенных. Категорически против инициативы выступили также 4% респондентов. Каждый четвертый россиянин (25%) затруднился с ответом.

Мужчины чаще женщин голосуют за полный запрет с амнистией (57 против 46%). При этом женщины в два раза активнее мужчин поддерживают только списание долгов без запрета МФО (6% против 3%).

Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выступают за полный запрет с амнистией (58%), чем обладатели высшего образования (48%). Среди людей с дипломами вузов выше доля сторонников запрета без амнистии (18 против 10% в группе со средним образованием).

Наибольший уровень поддержки полного запрета с амнистией зафиксирован среди россиян с доходом от 150 тысяч рублей (54%). В группе с заработком 100–150 тысяч рублей чаще выступают за запрет МФО без списания долгов (24%).

Ключевые различия выявлены среди клиентов МФО и тех, кто никогда не брал в них займы. Среди имевших опыт обращения в такие организации полный запрет с амнистией поддерживают 68% (на 21 процентный пункт выше, чем среди не бравших кредиты в МФО – 47%).

При этом никогда не пользовавшиеся услугами МФО заметно чаще выступают за запрет без амнистии (21 против 4% среди клиентов). Обращавшиеся в МФО практически не видят смысла в запрете без списания долгов, но зато в два раза чаще поддерживают исключительно амнистию (8 против 4%).

Ранее в России с 1 апреля снизился предельный размер переплаты по микрозаймам. Нововведение касается потребительских займов на срок до одного года и направлено на ограничение максимальной суммы переплаты.

