Набиуллина: дочерние банки маркетплейсов могут стать системно значимыми через 2–3 года

Дочерние банки маркетплейсов могут стать системно значимыми через 2–3 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время форума "ТОЛК".

Она объяснила, что это связано со скоростью развития таких банков. Набиуллина также подчеркнула, что это будет означать выравнивание условий конкуренции.

"<...> потому что это тоже очень важно, когда вот эти границы размываются, не забывать этот аспект конкуренции", – указала глава Центробанка.

Ранее Банк России расширил перечень некредитных финансовых организаций, обязанных усилить защиту информации при взаимодействии с клиентами. Новые требования коснутся микрофинансовых организаций (МФО), страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и регистраторов.

Согласно обновленным нормам, с 1 января 2027 года МФО должны будут внедрить антивирусные средства и вести учет событий, связанных с информационной безопасностью.

