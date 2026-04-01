В России с 1 апреля снизился предельный размер переплаты по микрозаймам

Фото: depositphotos/Fascinadora

В России с 1 апреля снижен предельный размер переплаты по микрозаймам с 130 до 100%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий аналитик по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Вадим Крапп.

При этом он отметил, что это ограничение не распространяется на займы сроком более года. Нововведение касается потребительских займов на срок до одного года и направлено на ограничение максимальной суммы переплаты.

Для категории займов до 100 тысяч рублей на срок от 125 до 180 дней установленная ставка в 0,8% в день теперь делает невозможной выдачу на срок, превышающий 125 дней.

Крапп допустил, что в ответ на изменения МФО могут активизировать переход на продукты сроком более года, чтобы обойти новые ограничения. Кроме того, организации могут частично компенсировать выпадающие доходы за счет законного увеличения стоимости дополнительных услуг и комиссий.

Аналитик также отметил, что в сегменте краткосрочных микрозаймов снижение лимита переплаты приведет к ускорению работы с должниками: сроки займов, напротив, могут сократиться, а переход к мягкому взысканию просроченной задолженности и продаже долгов будет происходить быстрее.

Ранее Центробанк РФ призвал кредитные организации усилить поддержку заемщиков, столкнувшихся с проблемами из-за недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). ЦБ советует банкам предоставлять дополнительные меры поддержки в виде реструктуризации займов и возможного полного или частичного списания задолженности.

