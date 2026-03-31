Володин рассказал о вступающих в апреле в силу законах в РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с апреля. О вступающих в силу законах рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, повышение социальных пенсий затронут свыше 3,5 миллиона россиян. Размер индексации рассчитывается на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

Помимо этого, будет усилен контроль за тарифами в сфере ЖКХ. Полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) расширятся.

"В случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ФАС в области регулирования тарифов антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни", – написал Володин в своем канале в МАХ.

В случае если должностные лица региональных органов власти не выполнят предписания ФАС, им грозит дисквалификация на срок до 3 лет. Ожидается, что такая мера поможет защитить права граждан и установить порядок в области начисления платы за коммунальные услуги.

Вместе с тем появятся новые правила для операторов сервисов рассрочки. Теперь цена приобретенного таким образом товара будет равна его стоимости при полной оплате. Взимать дополнительную плату с покупателей запрещено. Максимальный срок рассрочки должен составлять 6 месяцев. Реестр сервисов будет вести Центробанк.

Нововведения ожидаются и в области потребительских кредитов и займов. Максимальный размер начислений, включая проценты, неустойку и комиссию, снизится с 130 до 100%. Общий долг не будет превышать двойную сумму займа.

Также дополняется список имущества, которое нельзя взыскать за долги у многодетных семей. В перечень войдут бесплатно предоставленные земельные участки, а также единственный в семье автомобиль.

Кроме того, с апреля штраф за езду на автомобиле без полиса ОСАГО будут начислять только раз в сутки с момента первого выявления такого административного правонарушения.

Также упрощается процедура оформления российского гражданства детей по рождению. Подать заявление можно будет онлайн. Расширен и список лиц, которые могут его подать. Туда войдут усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.

По словам Володина, с апреля получить статус национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) смогут подведомственные национальным или региональным органам исполнительной власти организации, осуществляющие медицинскую, научную или научно-исследовательскую деятельность. Критерии и порядок присвоения статуса определит кабмин РФ.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам гарантируется право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если позже они были возвращены работодателю. Теперь такой доход, полученный от временного размещения страховых взносов, будет зачисляться на пенсионный счет россиян.

