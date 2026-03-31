31 марта, 10:31

Володин рассказал о вступающих в апреле в силу законах в РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с апреля. О вступающих в силу законах рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, повышение социальных пенсий затронут свыше 3,5 миллиона россиян. Размер индексации рассчитывается на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

Помимо этого, будет усилен контроль за тарифами в сфере ЖКХ. Полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) расширятся.

"В случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ФАС в области регулирования тарифов антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни", – написал Володин в своем канале в МАХ.

В случае если должностные лица региональных органов власти не выполнят предписания ФАС, им грозит дисквалификация на срок до 3 лет. Ожидается, что такая мера поможет защитить права граждан и установить порядок в области начисления платы за коммунальные услуги.

Вместе с тем появятся новые правила для операторов сервисов рассрочки. Теперь цена приобретенного таким образом товара будет равна его стоимости при полной оплате. Взимать дополнительную плату с покупателей запрещено. Максимальный срок рассрочки должен составлять 6 месяцев. Реестр сервисов будет вести Центробанк.

Нововведения ожидаются и в области потребительских кредитов и займов. Максимальный размер начислений, включая проценты, неустойку и комиссию, снизится с 130 до 100%. Общий долг не будет превышать двойную сумму займа.

Также дополняется список имущества, которое нельзя взыскать за долги у многодетных семей. В перечень войдут бесплатно предоставленные земельные участки, а также единственный в семье автомобиль.

Кроме того, с апреля штраф за езду на автомобиле без полиса ОСАГО будут начислять только раз в сутки с момента первого выявления такого административного правонарушения.

Также упрощается процедура оформления российского гражданства детей по рождению. Подать заявление можно будет онлайн. Расширен и список лиц, которые могут его подать. Туда войдут усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.

По словам Володина, с апреля получить статус национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) смогут подведомственные национальным или региональным органам исполнительной власти организации, осуществляющие медицинскую, научную или научно-исследовательскую деятельность. Критерии и порядок присвоения статуса определит кабмин РФ.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам гарантируется право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если позже они были возвращены работодателю. Теперь такой доход, полученный от временного размещения страховых взносов, будет зачисляться на пенсионный счет россиян.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

