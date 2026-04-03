В России предложили давать многодетным образовательные кредиты на все специальности

Фото: depositphotos/aletia

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил вернуть студентам из многодетных семей право на льготные образовательные кредиты (до 15 лет под 3% годовых) для обучения по всем специальностям, а не только по утвержденному правительством перечню. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас кредиты перестали выдавать на популярные направления – экономику, менеджмент, лингвистику, международные отношения. Он отметил, что это существенно усложнило оплату платного образования, особенно на фоне его подорожания на 25–35% в текущем году.

Государственные образовательные кредиты существуют с 2010 года. С 2025 года платить ими можно только обучение по специальностям из перечня, утвержденного правительством.

Ранее в Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям. При этом новый порядок продления касается уже назначенного пособия. Подать заявление необходимо в последний месяц текущего периода выплаты или в течение трех месяцев после его окончания.