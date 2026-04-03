03 апреля, 04:27

В России предложили давать многодетным образовательные кредиты на все специальности

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил вернуть студентам из многодетных семей право на льготные образовательные кредиты (до 15 лет под 3% годовых) для обучения по всем специальностям, а не только по утвержденному правительством перечню. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас кредиты перестали выдавать на популярные направления – экономику, менеджмент, лингвистику, международные отношения. Он отметил, что это существенно усложнило оплату платного образования, особенно на фоне его подорожания на 25–35% в текущем году.

Государственные образовательные кредиты существуют с 2010 года. С 2025 года платить ими можно только обучение по специальностям из перечня, утвержденного правительством.

Ранее в Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям. При этом новый порядок продления касается уже назначенного пособия. Подать заявление необходимо в последний месяц текущего периода выплаты или в течение трех месяцев после его окончания.

