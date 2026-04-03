"Мосбилет" приглашает на встречи с экспертами киноиндустрии на Киностудии Горького

В апреле на Киностудии Горького, которая находится в ведении столичного Департамента культуры, подготовили цикл мероприятий с участием профессионалов кинопроизводства. В роли спикеров выступят эксперты кинопремии "Цех. За кадром": кастинг-директор, продюсер, художник по гриму и постановщик сцен с животными. Зарегистрироваться на встречи можно через сервис "Мосбилет". Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"Цех. За кадром" – это новая премия, адресованная специалистам отечественной киноиндустрии. Она создана для тех, чья работа остаётся невидимой для широкой публики: кастинг-директоров, художников по костюму и гриму, звукорежиссёров и других мастеров, которые создают киноволшебство. Первая церемония вручения премии пройдет в апреле.

6 апреля в 16:00 в зале "Горький Холл" состоится открытая запись видеоподкаста на тему "Как найти лицо проекта". Спикер – Анна Кеворкова, кастинг-директор, преподаватель Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова. Она работала над такими проектами, как "Русалка", "Любовь в большом городе", "Восемь первых свиданий", "Викинг", "Союз спасения", "Любовь Советского Союза" и многими другими. Модератором встречи выступит продюсер Галина Стрижевская, участвовавшая в создании сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", а также фильмов франшизы "Елки". Посетители узнают о секретах профессии кастинг-директора и обсудят перспективы начинающих актёров. Вход по предварительной регистрации.

9 апреля в 17:00 в кинокампусе Киностудии Горького пройдет встреча с Екатериной Одинцовой, художником по гриму. Она работала над сериалами "Два холма" и "Комбинация", фильмами "Уроки фарси", "Лед-3" и "Алиса в Стране чудес". Гости узнают, какую роль грим играет в создании характера персонажа. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.

10 апреля в 19:00 в кинокампусе Киностудии Горького состоится паблик-ток с Екатериной Мамакиной, постановщиком сцен с животными. Она участвовала в проектах "Сатисфакция", "Август. Восьмого", "Карусель", "Бим", "Лермонтов" и "Лихие". Эксперт расскажет о сложностях и особенностях своей профессии. Вход по предварительной регистрации.

17 апреля в 19:00 в зале "Горький Холл" пройдёт паблик-ток с продюсером Иваном Яковенко. Среди проектов с его участием – "Здесь был Юра", "Шурале" и "Космос засыпает". Тема беседы – "Как снять кино, которое найдёт своего зрителя, а затем заставит его думать". Посетители узнают о перспективах авторского кино. Вход по предварительной регистрации.

Киностудия Горького – это старейшая киностудия столицы и одна из крупнейших в России. В этом году она отмечает свое 111-летие. В феврале Сергей Собянин открыл новые съёмочные павильоны. В Валдайском проезде построили масштабный студийный комплекс, предназначенный для производства фильмов, сериалов, телевизионных передач, шоу и других проектов.

Киностудия выпустила более тысячи фильмов, среди которых "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры", "Морозко", "…А зори здесь тихие", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Гостья из будущего", "Москва – Кассиопея", "Карнавал", "Вам и не снилось…", "Пираты XX века" и "Три плюс два".

Сегодня Киностудия Горького входит в масштабный московский кинокластер и возрождает собственное кинопроизводство. Продюсерский центр выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для молодежной и детско-семейной аудитории.

В состав киностудии входят две студийно-производственные площадки – историческая на улице Сергея Эйзенштейна и новый комплекс в Валдайском проезде – со всей необходимой для съемок инфраструктурой. На их базе работают съёмочные павильоны, аппаратные, просмотровые залы, павильон виртуального продакшена, комплекс костюма и реквизита, студии для создания цифрового контента, а также многофункциональный кинозал "Горький Холл".

Для начинающих кинематографистов создано молодёжное креативное пространство "Кинокампус Горького". Для всех, кто интересуется миром кино, проводятся экскурсии. Кроме того, киностудия организует фестивали, выставки и профессиональные мероприятия.

Московский кинокластер – это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта "Москва – город кино". В его структуру входят кинопарк "Москино", Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", а также кинокомиссия и киноплатформа "Москино".

Также в предстоящие выходные, 4 и 5 апреля, в кинопарке "Москино" пройдут тематические мероприятия для гостей. Можно будет принять участие в иммерсивном квесте, озвучить героев русских сказок, смастерить скворечник и создать букет из декоративных материалов.