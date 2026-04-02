02 апреля, 10:39

Культура

В выходные гости кинопарка "Москино" смогут озвучить героев русских сказок

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

4 и 5 апреля в кинопарке "Москино" пройдут тематические мероприятия для гостей. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

В частности, в эти дни с 12:00 до 18:30 каждый час можно будет участвовать с иммерсивном квесте по мотивам произведения Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города". Гостей встретят сказочные герои.

С 12:00 до 18:30 можно будет смастерить скворечник и создать букет из декоративных материалов. Мастер-классы пройдут в павильоне "Анимация" на ярмарочной площади.

Также можно посетить кинотеатр "Москино Кинопарк", где покажут такие картины, как "Домовенок Кузя – 2", "Твое сердце будет разбито", "Дети леса – 2", "Коты Эрмитажа — 2. Тайна Египетского зала". Вход по билетам.

С 12:00 до 18:40 все желающие приглашаются принять участие в постановочных съемках по мотивам советской комедии "Двенадцать стульев". Пройдут они на площадке "Дом Деда Мороза".

Участникам предоставят костюмы 1920-х годов и подарят возможность сыграть Кису Воробьянинова, мадам Грицацуеву, одноглазого капитана, отца Федора и других героев фильма. Съемки будут проходить каждый час.

Также одноплановые съемки пройдут на площадке "Палаты князя Андрея". Присоединиться можно будет в 12:00, 12:50, 13:40, 15:20, 16:10, 17:00 и 17:50. Участникам расскажут больше о работе оператора.

В 12:00 посетителей приглашают в стеклянный павильон возле площадки "Ковбойский городок", где проведут мастер-класс по озвучиванию героев сказок – Ивана-царевича и Серого Волка. Участвовать смогут и дети, и родители.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в прошлом году на площадках городского кинокластера и улицах столицы было снято 870 проектов, что на 38% больше, чем в 2024-м.

Среди ключевых событий отмечены выпуск первого игрового фильма Киностудии имени М. Горького при поддержке города, завершение второго этапа создания кинопарка "Москино" и проведение Московской международной недели кино, которая собрала свыше 700 тысяч участников и делегатов из десятков стран.

