02 апреля, 09:10Транспорт
Участок улицы Сергия Радонежского будет перекрыт из-за парада трамваев
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о временном перекрытии движения в Таганском районе 4 апреля в связи с проведением Весеннего парада трамваев. Пост размещен в канале Дептранса в МАХ.
Водители не смогут воспользоваться улицей Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал. Ограничения будут актуальны с 10:00 до 17:00.
Автолюбителей призвали заранее строить свои маршруты, учитывая данные корректировки.
Парад трамваев состоится в субботу, 4-го числа. Старт мероприятия намечен на 11:30. Колонна, состоящая из 16 исторических вагонов разных эпох, проедет по маршруту от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского.
Сразу после гости смогут посетить выставку исторической техники. Также их ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, показ костюмов работников трамвайного комплекса, фотозоны, детские площадки, мастер-классы и игры.
