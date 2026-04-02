Новости

Новости

02 апреля, 09:10

Транспорт

Участок улицы Сергия Радонежского будет перекрыт из-за парада трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о временном перекрытии движения в Таганском районе 4 апреля в связи с проведением Весеннего парада трамваев. Пост размещен в канале Дептранса в МАХ.

Водители не смогут воспользоваться улицей Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал. Ограничения будут актуальны с 10:00 до 17:00.

Автолюбителей призвали заранее строить свои маршруты, учитывая данные корректировки.

Парад трамваев состоится в субботу, 4-го числа. Старт мероприятия намечен на 11:30. Колонна, состоящая из 16 исторических вагонов разных эпох, проедет по маршруту от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского.

Сразу после гости смогут посетить выставку исторической техники. Также их ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, показ костюмов работников трамвайного комплекса, фотозоны, детские площадки, мастер-классы и игры.

