Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02 апреля, 11:08

Общество

Сергунина сообщила о старте в Москве регионального этапа премии #Мывместе

Фото: пресс-служба "Добро.рф"

Региональный этап международной премии #Мывместе начался в Москве. Свои социально значимые инициативы представят индивидуальные участники и команды, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Присоединиться к премии могут московские волонтеры, представители некоммерческих организаций (НКО), госструктур и бизнеса. Подать заявку можно онлайн на официальном сайте до 24 мая.

"Новый сезон приурочен к Году единства народов России и Международному году добровольцев. В одной из специальных номинаций отметят проекты, направленные на сохранение исторических и культурных традиций, укрепление межнационального партнерства", – отметила вице-мэр.

Всего в этом году будет 12 основных номинаций, включая "Волонтер года". На нее могут претендовать добровольцы, которые внесли значительный вклад в развитие культуры добрых дел в России.

Категория "Герои нашего времени" предполагается для НКО, поддерживающих ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации.

Также в номинации премии вошли "Код милосердия", "Поколение добра", "Страна возможностей" и "Наставник года". Сильнейшие участники представят столицу на национальном уровне. Церемония награждения пройдет в декабре 2026 года.

В 2025 году на конкурс было подано более 52 тысяч заявок. Больше всего (4,2 тысячи) поступило от жителей Москвы. Награды смогли забрать 13 столичных проектов, посвященных поддержке участников спецоперации и их семей, людей с тяжелыми заболеваниями, а также экологии и другому.

Лучшей в категории "Волонтер года" оказалась москвичка Анна Плужникова. Ее отметили за личный вклад в развитие волонтерского движения. Плужникова является дипломированным психологом. При этом она имеет инвалидность и металлоконструкцию в позвоночнике. Однако несмотря на это, девушка много лет занимается волонтерством. Она уже помогала в детском доме и хосписе, а в прошлом году отправилась в Анапу, где приняла участие в борьбе с экологически чрезвычайной ситуацией.

Награду в номинации "Лидер НКО" присудили сразу двум москвичам. Ими стали представитель Центральной клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров и один из руководителей молодежного добровольческого движения "Волонтерская рота боевого братства" Дмитрий Потапов. Второе место заняла президент фонда помощи бездомным животным "Ника" Вера Митина.

Серебро в номинации "Герои нашего времени" забрал благотворительный фонд "Страна для детей". Его отметили за проект "Послезавтра", который направлен на социально-психологическую поддержку детей участников СВО, юных жителей новых и приграничных регионов.

Ранее стартовал прием заявок на конкурс "Московские мастера" для сотрудников НКО. Заявки принимаются до 19 апреля. Участвовать могут сотрудники социально ориентированных НКО старше 18 лет, которые имеют регистрацию и работают в столице. При этом опыт работы должен быть от года и выше.

НКО в Москве помогают детям, многодетным семьям и людям с особенностями здоровья

Читайте также


обществогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика