В России появился ГОСТ на туалетную бумагу

Росстандарт принял новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки, следует из документов ведомства.

ГОСТ также распространяется на другую бумажную продукцию, включая полотенца, скатерти и иные вещи бытового и санитарно-гигиенического назначения. Согласно документу, изделия должны быть в рулонах или листах, которые могут иметь разную форму: четырехугольную, круглую, овальную, фигурную, с ровными или зубчатыми краями.

В ведомстве уточнили, что ГОСТ допускает выпуск товаров с перфорацией или без. Изделия также могут быть однослойными и многослойными, гладкими, крепированными или тиснеными, белыми, цветными или цвета натурального волокна, ароматизированными и с пропиткой. Товары не должны содержать дефекты, складки, дырки или пятна.

В это же время ширина рулона или листа туалетной бумаги не может быть меньше 90 миллиметров. Площадь такого листа минимально должна составлять 11 тысяч квадратных миллиметров. Допускается, что минимальная площадь листа салфетки – 17 тысяч квадратных миллиметров, а бумажного носового платка – 40 тысяч.

Требования вступят в силу с 1 июня 2026 года.

Ежегодно в России принимают около 40 тысяч ГОСТов, однако они являются добровольными, указывали ранее в Союзе потребителей России. Эксперты добавляли, что ГОСТ является своеобразным руководством по оказанию услуги, которое помогает специалистам области улучшать свои результаты.

