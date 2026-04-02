Переселение по программе реновации в Коптеве охватило более 4 тыс москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Процесс переселения горожан из устаревшего жилья в новостройки в рамках программы реновации в районе Коптево затронул свыше 4 тысяч москвичей. Об этом заявил глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации в районе Коптево началось в 2022 году. Тогда город предложил квартиры в новостройке в Соболевском проезде более чем 400 жителям двух пятиэтажек", – напомнил Ефимов.

В настоящий момент в современные ЖК переехали или еще только переезжают жители 25 устаревших домов.

При этом новые здания не только отвечают всем современным требованиям безопасности и качества, но и имеют благоустроенную территорию вокруг. На первых этажах новостроек размещаются магазины и предприятия сфер услуг, а на прилегающей территории находятся детские и спортивные площадки, места для отдыха.

В рамках программы реновации в Коптеве планируется расселить 123 дома. Из 7 полностью расселенных зданий 6 уже снесены. При этом из 18 устаревших домов жители еще продолжают переселяться, сказал глава департамента градостроительной политики и строительства Владислав Овчинский.

"Для удобства на первых этажах новостроек открываются центры информирования по переселению, где новоселы могут получить консультации по возникающим в процессе переезда вопросам", – добавил глава ведомства.

В целом новые квартиры в районе получили уже почти 3 800 горожан, а в процессе оформления документов и их подписания еще находятся свыше 600 москвичей, указала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Заключать договоры участникам программы реновации в центрах информирования помогают специалисты департамента городского имущества", – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы в прошлом году расселили 32 дома. В новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более 2 тысяч семей. Всего на юго-востоке столицы под заселение по реновации передали 67 новостроек.

