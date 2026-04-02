02 апреля, 11:44

Протоиерей Бородин: верба не обладает защитной силой

К веткам вербы не стоит относиться как к неким амулетам. Верба – это знак любви к Богу, который не обладает автоматической защитной силой, заявил изданию "Абзац" настоятель храма святых Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин.

"Когда вы дарите цветы маме, цветы – это просто трава, важна лишь ваша любящая душа. Верба – это похожий знак любви людей ко Христу, который входил когда-то в Иерусалим", – сказал священнослужитель.

Он напомнил, что в России верба стала заменой пальмовым ветвям, поскольку это единственное растение, которое распускается в стране к данному времени. При этом он назвал пустой надежду на то, что букет из вербы может защитить от бед. Человека, по мнению священника, оберегает жизнь со Христом, в борьбе с грехом и обновленная по любви.

Бородин добавил, что праздник Входа Господня в Иерусалим несет в себе и великую скорбь, так как верующие знают, что Христос идет не на земной престол, а на распятие.

Ранее протоиерей Дмитрий Моисеев рассказал, что аллергикам можно заменить вербу на пальмовую ветвь или другой подходящий символ при посещении храма в Вербное воскресенье. С его слов, верующему при наличии аллергии необязательно отказываться от участия в празднике.

