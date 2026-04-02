02 апреля, 09:23

Транспорт

Спецмаршруты до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

В Вербное воскресенье, 5 апреля, 376 автобусов будут работать на 31 специальном направлении. На них можно можно будет добраться до городских кладбищ от ближайших станций метро и МЦД, сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Спецмаршруты получат номера Э, Э-1, Э-2 и Э-3. Эти и некоторые регулярные направления автобусов будут работать с 09:00 до 19:00 и бесплатно перевозить граждан.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Ликсутов уточнил, что на остановках общественного транспорта и станциях метро разместят временную навигацию для удобства москвичей. Кроме того, в метрополитене будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые подскажут направление или сопроводят до остановки.

Вместе с тем Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначит дополнительные остановки электричек на Пасху и в Вербное воскресенье. Например, на Белорусском направлении поезда будут останавливаться на станциях Здравница и Отрадное, на Павелецком – Чертаново, Калинина и Булатниково, на Рижском – Троицкая и Миитовская, а на Киевском – Алабино.

В Вербное воскресенье запустят бесплатные экспресс-автобусы до 14 кладбищ Москвы

транспортгород

