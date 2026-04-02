"Московское долголетие" пригласило жителей столицы старшего возраста на Пасхальную неделю

Москвичи старшего возраста смогут принять участие в Пасхальной неделе, которая пройдет в центрах Московского долголетия с 6 по 9 апреля, передает портал мэра и правительства столицы.

Единая программа мероприятий запланирована на 8-е число в 11 флагманских центрах. При этом мастер-классы по созданию праздничных изделий будут идти на протяжении всей недели. Например, 6 апреля в центре "Таганский-2" можно будет украсить яйца кружевом, 7 апреля в "Крюкове" – сделать пасхальные корзинки.

8 апреля в "Сокольниках" состоится мастер-класс по созданию куличей и узнать о способе окрашивания яиц. В тот же день в "Ломоносовском" испекут большой кулич, а в центре "Обручевский" пройдет мастер-класс по созданию свечи из вощины с украшениями из сухоцветов.

Кроме того, в центрах Московского долголетия ожидаются занятия по созданию венков и композиций из вербы, цветов, сухоцветов, по декорированию заготовок из дерева в стиле жостовской и гжельской росписи или современного минимализма, по изготовлению игрушек из лыка.

Также москвичей ожидают кулинарные шоу и мастер-классы, где научат готовить творожную пасху и расписывать пряники, изготавливать куличи, а также сервировать блюда для праздничного стола. На протяжении всей праздничной недели в центрах будет работать единая культурно-просветительская программа с лекциями об истории Пасхи.

Свою праздничную программу к Пасхе подготовила "Городская ферма" на ВДНХ. Мероприятия пройдут 11 и 12 апреля. Для гостей запланированы мастер-классы, активности с животными, экскурсии, анималотерапия и многое другое.

