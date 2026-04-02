Новости

Новости

02 апреля, 11:46

DC Inside: в Южной Корее обнародовали письмо "дьявольски красивой" серийной убийцы

В Южной Корее обнародовали письмо "дьявольски красивой" серийной убийцы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/h.svmson

В Южной Корее на форуме DC Inside было обнародовано письмо, предположительно написанное из тюрьмы "дьявольски красивой" серийной убийцей Ким Соенг.

21-летняя девушка была арестована 19 февраля. С декабря прошлого года она во время свиданий подмешивала мужчинам седативные препараты. Двое из трех скончались, третьему удалось выжить, после чего он обратился в полицию.

После ареста Соенг неожиданно приобрела известность в социальных сетях – пользователи выражали ей сочувствие, заявляя, что она "слишком красива", чтобы быть преступницей.

24 марта на форуме появилась публикация с фотографиями рукописного письма, автором которого якобы является девушка. Однако подтверждений подлинности этого послания нет.

"Одна только разлука с мамой морально изматывает, я плохо сплю и устаю от того, что плачу каждый день. Наверное, все хотят, чтобы я умерла. Если меня все равно приговорят к пожизненному, я просто хочу умереть", – говорится в письме.

Ранее девушку по итогам специальной диагностики признали психопаткой. По результатам тестирования на психопатию (PCL-R) она набрала более 25 баллов, что превышает пороговое значение.

