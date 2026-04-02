В Севастополе задержали мужчину за призыв повторить теракт в "Крокусе"

В Севастополе сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину за призыв повторить теракт в "Крокус Сити Холле", сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Антитеррористической комиссии города.

По данным ведомства, безработный 23-летний молодой человек оставлял в мессенджере комментарии, в которых поддерживал действия террористов, а также оправдывал теракт и предлагал "повторить" подобное.

При задержании он признался, что действительно оставлял такие комментарии, но "давно перестал это делать". Возбуждено уголовное дело по двум статьям, мужчине грозит до 7 лет колонии.

Ранее самарский областной суд вынес приговор по делу о госизмене в отношении несовершеннолетнего за передачу фотографий административных зданий Сызрани представителю украинского военного движения.

Установлено, что молодой человек в период с 14 по 21 сентября 2024 года осуществлял сбор и передачу снимков городских объектов для их последующего применения против безопасности РФ.

