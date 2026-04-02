Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02 апреля, 15:59

Технологии

Релиз Steam Deck 2 может произойти не раньше 2028 года

Фото: depositphotos/romankosolapov​

Второе поколение портативной консоли Steam Deck (портативная игровая консоль Valve, работающая на базе операционной системы SteamOS. – Прим. ред.) может появиться не ранее 2028 года. Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на инсайдера Kepler_L2.

По его данным, компания Valve не спешит с выпуском устройства и сохраняет гибкость в сроках. В отличие от Sony и Microsoft, которые, как утверждается, уже работают с готовыми решениями на базе APU от американской AMD и контрактами с тайванской TSMC, Valve ориентируется на качественный скачок в производительности.

Официальная позиция компании такова, что новое поколение Steam Deck выйдет только при достижении как минимум двукратного прироста мощности при сохранении текущего уровня энергоэффективности. С учетом этого ожидается, что устройство может получить графическую архитектуру RDNA 5.

Согласно данным от инсайдера, технологии масштабирования изображения активно развиваются. В частности, предполагается, что FSR 5 и PSSR3 смогут предложить более высокое качество изображения, превосходящее возможности DLSS 4.5.

Ранее Apple представила первый бюджетный ноутбук MacBook Neo. Гаджет имеет 8 гигабайтов оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 или 512 гигабайтов.

В старшей версии также присутствует Touch ID. Дисплей ноутбука размером 12,9 дюйма работает на частоте 60 герц и не имеет выреза-"челки", как в более дорогих моделях. Яркость дисплея составляет 500 нит.

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика