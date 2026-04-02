Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен подарит супруге своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит альбомы кей-поп исполнителей, в том числе группы BTS, рассказали в администрации южнокорейского лидера.

Подарок будет сделан по случаю государственного визита Макрона и его жены в Сеул. Отмечается, что Брижит увлекается кей-попом. Ей также подарят CD-диски, подписанные группой Stray Kids и исполнителем G-Dragon.

Кроме того, ей передадут набор столовых принадлежностей, а самому Макрону – декоративное ювелирное изделие, которое вдохновлено подарком корейского короля французскому президенту по случаю установления дипломатических отношений в 1886 году.

После того как президент Франции прибыл в Сеул, он посетил мемориал, посвященный Корейской войне, чтобы почтить память французских военнослужащих. Переговоры между лидерами стран пройдут 3 апреля, ожидается, что они обсудят сотрудничество в сфере атомной энергетики и космоса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко передал в качестве подарка северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну несколько бутылок с алкоголем, в том числе настойку "Зубровка" и водку "Беловежская".

Кроме того, Лукашенко пообещал передать молочную продукцию и пригласил северокорейских специалистов на производство в Белоруссию для обучения.

