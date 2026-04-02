Белорусский "Мак.бай" переименовал американо в "Нашу Каву"

Фото: depositphotos/vitplus

Белорусская сеть ресторанов "Мак.бай" переименовала американо в "Нашу Каву", сообщает БелТА со ссылкой на замдиректора компании по маркетингу и связям с общественностью Ольгу Горелову.

По словам Гореловой, технология приготовления кофе осталась прежней, а название стало частью линейки "Родны смак", в рамках которой компания развивает белорусскую идентичность.

Для создания напитка привезенные в страну кофейные зерна проходят строгий отбор, очистку и сортировку. Затем они обжариваются, а неподходящие отсеиваются. После этого ингредиенты попадают к баристе.

С предложением переименовать американо ранее выступил президент республики Александр Лукашенко. Эт мысль пришла к нему, когда он посещал один из ресторанов сети. По его словам, название кофе следует превратить в белорусский бренд.

