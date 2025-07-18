Диетолог Марина Макиша назвала главную опасность кофе

Спрос на растворимый кофе за год упал почти на 5%, выяснили аналитики. В то же время россияне отдают предпочтение молотому и капсульному варианту, утверждают представители ритейла. Чем отличаются разные виды напитка и чем они полезны, разбиралась Москва 24.

В кофейне или дома?

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

За последний год россияне стали реже покупать растворимый кофе, отдавая предпочтение капсульному, молотому и фильтр-кофе: как пишет "Коммерсант", розничные продажи первого сократились на 4,9% в период с июня 2024-го по май 2025-го (по сравнению с аналогичным периодом годом ранее). При этом натуральные продажи фильтр-кофе выросли в 2,2 раза, зернового – на 11,5%, в капсулах – на 7%. На растворимый напиток пришлось 58,2% реализованного в российской рознице кофе, однако из-за снижения интереса к нему ретейлеры уже начали пересматривать ассортимент.

В свою очередь, в "Платформе ОФД" ("Оператор фискальных данных") отметили сокращение количества покупок растворимого кофе в офлайне в январе–мае на 3% год к году. Кроме того, гендиректор организации Дмитрий Батюшенков подчеркнул, что россияне стали чаще приобретать кофемашины: за прошлый год спрос на них вырос на 30%.

При этом директор по финансам и продажам одной из кофейных компаний Никита Сторожук уверен, что предпочтение самостоятельному приготовлению напитка покупатели отдают из желания сэкономить на покупке в заведении, поскольку себестоимость производства всех видов кофе за год выросла примерно на 10%.

Пить или не пить?

По мнению бренд-шефа одного из российских кофейных брендов, шеф-бариста Ульяны Ашер, падение спроса на растворимый кофе на 5% – "закономерный и позитивный тренд".

"Он отражает два ключевых сдвига в сознании россиян. Во-первых, выросла кофейная грамотность: люди понимают, что качественный кофе – это свежеобжаренное зерно с прозрачной историей происхождения. Во-вторых, на чашу весов повлиял wellness-тренд: осознанное питание сегодня начинается с чашки кофе", – сказала она в разговоре с Москвой 24.

Эксперт отметила, что сегодня многие потребители хотят натуральный продукт без эмульгаторов и лишнего сахара, а также ценят сам ритуал заваривания как способ замедлиться и сделать перерыв от суеты.

В свою очередь, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша отметила, что польза и вред каждого вида кофе заключается в содержании в нем кофеина.

"Естественно, в растворимом концентрация меньше, чем в том, что приготовлен в аппарате, поскольку в нем кофеин выжимается при помощи давления и пара. Для заведений существуют регламенты, определяющие допустимое содержание кофеина в напитках", – сказала она в разговоре с Москвой 24.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов На сегодняшний день кофе в умеренном количестве рассматривается как полезный продукт. Он обладает антиоксидантными свойствами, тонизирующим эффектом, положительно влияет на периферические сосуды и улучшает кровоснабжение сердечной мышцы.

Методом научных исследований удалось определить безопасное количество кофе (при отсутствии каких-либо серьезных патологий). По словам эксперта, пять чашек американо, эспрессо или растворимого напитка в день не принесут организму вреда.

"При этом использовать кофе как стимулятор ни в коем случае нельзя. Организму нужен полноценный отдых, а напитки лишь маскируют признаки утомления. А если пытаться таким способом компенсировать усталость, то можно подорвать здоровье, и в первую очередь это скажется на психике, вызовет тревогу и раздражительность", – отметила она.

Также врач предупредила, что не рекомендуется пить кофеинсодержащие напитки после 18:00−19:00, поскольку они могут повлиять на качество сна.

В целом каждый организм реагирует на кофеин по-своему, и потому человеку необходимо знать свою индивидуальную реакцию.

"Если есть какие-либо заболевания, то нужно знать реакцию организма. Например, у некоторых гипертоников напиток может повышать давление, а у некоторых – снижать. Реакция связана с генетическими особенностями", – подчеркнула диетолог.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Однако, врачи не рекомендуют употреблять кофе и даже чай детям младше трех лет.

Содержание кофе или чая в чистом виде не должно превышать одной чайной ложки. По словам диетолога, излишнее потребление кофеина может повлиять на формирование детской психики и повысить его возбудимость.