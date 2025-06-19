Руспродсоюз: средняя розничная цена на яйца в июне равна примерно 93 рублям

Цены на десяток яиц в некоторых магазинах снизились в разы, сообщили СМИ. В чем причина такого явления и почему до этого продукт сильно дорожал, разбиралась Москва 24.

Пошли на спад?

Стоимость яиц в России стала меньше почти в четыре раза, сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА". По данным источника, в торговой сети "Дикси" предлагают купить 10 штук за 32 рубля, при этом в супермаркетах "Пятерочка" цена чуть выше – 43. Наиболее дорогие варианты журналисты обнаружили в "Магните", где стоимость варьируется от 56 до 74 рублей за десяток.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассказал изданию, что, продавая яйца социальной категории с минимальной или нулевой наценкой, рынок помогает поддержать потребителя. При этом, по его словам, искусственного снижения цен сейчас не происходит. Также информацию о падении стоимости яиц журналистам подтвердили в Россельхознадзоре и Ассоциации экспертов рынка ретейла.

В то же время стоимость яиц в разных регионах варьируется в зависимости от категории и магазина, выяснила "Российская газета". Например, в Ярославле продавцы просят за десяток от 39 до 154 рублей, а в Самаре встречаются варианты как за 48, так и за 110 рублей.

Также, по данным издания, в Ростовской области средняя цена достигла 70–80 рублей, хотя еще в мае она доходила до 90–100. Похожая ситуация и в Карачаево-Черкесии, где в июне яйца продают в среднем по 100 рублей при 117 месяцем ранее.

"Социально значимый продукт"

Сегодняшняя ситуация с яйцами – последствия искусственно созданного ажиотажного спроса в 2023–2024 годах. Таким мнением с Москвой 24 поделилась генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

Эксперт отметила, что в тот период для ажиотажа и повышения стоимости продукта не было предпосылок, так как, по данным Росстата, объемы производства все это время не падали. Чтобы избежать подобного в будущем, фабрики нарастили объемы: за последние 5 месяцев прирост составил 5 процентов к уровню прошлого года, подчеркнула эксперт.





Галина Бобылева генеральный директор Российского птицеводческого союза Но торговля оказалась не готова обеспечить рынок сбыта и использует ситуацию в своих интересах. Для производителей создаются не очень удобные условия, так как у них приобретают яйцо ниже себестоимости.

При этом эксперт отметила особую важность яиц, назвав их ценным социально значимым продуктом, который обладает полезными и важными свойствами для людей всех возрастов. По словам Бобылевой, в России они считаются одними из самых дешевых в мире.

Заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов, в свою очередь, подтвердил, что в 2023–2024 годах некоторые продавцы диктовали производителям ценовую политику. При этом, по его словам, эта ситуация все же создавала дефицит продукта на рынке.

"Ранее мы наблюдали, что сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, что привело к переориентированию некоторых птицефабрик на производство куриного мяса и дефициту объемов яйца. Это простимулировало рост цен во второй половине 2023 года, который продолжался и в 2024 году", – рассказал эксперт Москве 24.

По его словам, стоимость яиц начала падать с начала 2025 года. Оптовая цена на этот продукт в апреле составила порядка 72 рублей за десяток (на 15,6% ниже по сравнению с началом года), а розничная – 102,76 (ниже на 12,5%).





Дмитрий Леонов заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Средние розничные цены на яйца 9 июня 2025 года составляли 93,18 руб/десяток, что на 21,4% ниже, чем в начале года.

Такую динамику эксперт объяснил заключением долгосрочных контрактов между поставщиками и сетями по цене, которая гарантирует доходность производства яиц.

Также, по словам Леонова, наблюдается сезонное снижение цен и на другие продукты. Например, на овощи, что связано с ростом предложения. В частности, средние розничные цены на лук за месяц упали на 1,7%, капусту – на 5,2%, помидоры – на 18,9%, огурцы – на 23,5%.

