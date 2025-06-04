Экономист Тимофеев: стройматериалы и сладости подорожают в России в июне

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Целый ряд товаров и услуг подорожает в России в июне. Это коснется ремонта, путешествий и продуктов питания, сообщает Life.ru со ссылкой на экономиста, кандидата экономических наук, доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Александра Тимофеева.

"Летом традиционно растут в цене строительные и отделочные материалы (цемент, металлические конструкции, изоляционные материалы и пиломатериалы). Как следствие, подорожают строительные и монтажные работы. Рост может составить 5–7%", – подчеркнул он.

По словам эксперта, спрос и цены растут из-за дачного сезона и активизации строительства. Также, как уточнил экономист, вырастет и стоимость путешествий из-за спроса на внутренний туризм. Помимо этого, цены поднимутся на бензин.

При этом Тимофеев обратил внимание, что под подорожание подпадут и продукты питания. Рост стоимости пальмового масла и повышение экспортных пошлин на растительное масло, а также новые требования к пищевой промышленности приведут к повышению цен на кондитерские изделия.

"Из-за законопроекта, проходящего сейчас второе чтение в Государственной думе, обязывающий пищевиков соблюдать ГОСТы, часть продовольственной продукции может подорожать. Причина в том, что сейчас отечественные компании производят продукцию по техническим условиям и собственным стандартам, приведение ее в соответствие могут привести к росту цен на рыбную и молочную продукцию", – добавил собеседник издания.

Однако в июне снизятся цены на сезонные овощи и фрукты. По словам финансового аналитика, преподавателя Института международных экономических связей Юлианы Сорокиной, огурцы могут сбавить в цене 19%, а помидоры – 15%.

