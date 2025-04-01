Экономист Холод: картофель в России может подешеветь к июлю

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Цены на картофель в России могут снизиться к июлю, считает экс-замминистра сельского хозяйства, доктор экономических наук Леонид Холод.

К этому месяцу, по его словам, у отечественных фермеров появится свой урожай. Сейчас овощ в страну ввозят из более удаленных стран, например Египта и Турции.

"Это более дорогой товар. Кроме того, сейчас в РФ ввозят молодой картофель, который уже сам по себе дороже и не всегда высокого качества", – добавил он в беседе с газетой "Известия".

Согласно данным Росстата и Центробанка, с начала 2024 года картофель подорожал на 92% и с начала 2025 года также продолжает расти в цене. Например, в декабре 2023 года его цена составляла 28 рублей за килограмм, в декабре 2024 года – почти 57 рублей.

На фоне ситуации вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал стабилизовать цены на овощ. Он предложил ввести временные ограничения на цены в случае роста стоимости картофеля на 10% и более в течение 60 дней подряд.

