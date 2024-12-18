Футболист "Ростова" Комличенко пожаловался на дорогие помидоры

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Футболист "Ростова" Николай Комличенко заявил в беседе с "Чемпионатом", что его шокируют цены на продукты в магазинах.

По его словам, для комфортной жизни сейчас нужно уже не 100 тысяч рублей, а больше. Он отметил, что при наличии большого заработка человек сможет покупать продукты, которые намного качественнее и разнообразнее.

"Пойдешь на рынок и купишь не килограмм яблок, а килограмм гранатов. Возьмешь помидоры не за 300 рублей. И то 300 – это дорого!" – подчеркнул Комличенко.

Спортсмен также рассказал, что не может позволить себе постоянно покупать в большом количестве узбекские помидоры, которые он очень любит есть вместе с женой, так как его "жаба душит". Он уточнил, что такой продукт сейчас стоит больше тысячи рублей.

"Если хорошо зарабатываешь, то и тратишь много. Потому что можешь себе позволить. Одно от другого зависит", – заключил футболист.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев призвал проверить выросшие цены на продукты, в частности на овощи. Он считает, что торговля "довольно сильно балуется" наценкой на продукты.

Однако, по его словам, есть объективные причины повышения цен. Парламентарий объяснил, что по большей части Россия получает овощи через импорт, в связи с чем курс доллара сильно влияет на конечную цену продуктов.

Он также обратил внимание на ажиотаж перед новогодними праздниками. По его мнению, при введенных санкциях тяжело удовлетворить высокий спрос. Кроме того, провести транзакцию через банки, подпавшие под санкции, сложно. Это все, с его слов, налагает определенные условия на ценообразование.

