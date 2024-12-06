"Ведомости": в РФ на 10% вырастут цены на колбасу и сосиски

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Стоимость отпускных цен на колбасы и сосиски в России вырастет на 7–10% с февраля 2025 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники среди ретейла.

Так, на 10% возрастет в цене продукция "Черкизово", "Новая столица" и "Атяшево", а на 7% – стоимость продукции Великолукского мясокомбината. Это, по версии собеседника журналистов, связано с тем, что крупные производители в категории колбас не повышали цены с 2023 года.

Ранее ФАС РФ предупредила продавцов о том, что недопустимо необоснованно повышать стоимости товаров в период повышенного спроса перед Новым годом. Эта информация была отправлена во все сети компаний X5 ("Пятерочка" и "Перекресток"), "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О’Кей", "Лента", "Метро", "Глобус", "Верный" и другие.

Их же призвали оперативно докладывать о всех случаях роста отпускных цен на потребительские товары, а также повышение стоимости услуг по логистике.

