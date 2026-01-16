Диетолог Русакова посоветовала не давать кофе детям младше 7 лет

Фото: depositphotos/encrier

Детям до 7 лет не рекомендуется употреблять кофе, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в таком возрасте нервная система еще, как правило, не сформировалась полностью, и кофеин, содержащийся в напитке, легко может повысить у ребенка возбудимость, эмоциональную нестабильность и вызвать проблемы со сном.

Однако и в более взрослом возрасте подход должен быть индивидуальным. Если ребенок имеет легко возбудимую нервную систему, плохо засыпает, то давать ему напиток тоже не стоит, отметила врач.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также важно учитывать, что кофеин способен повышать артериальное давление, создавать повышенную нагрузку на сердце и выделительную систему. Поэтому при наличии у ребенка проблем с сердечно-сосудистой системой и почками от напитка стоит отказаться.

Кроме того, кофе может раздражать слизистую желудка, поэтому его лучше не давать детям, имеющим проблемы с ЖКТ, например при гастрите, особенно в стадии обострения. В противном случае симптоматика усилится, предупредила диетолог.

Если никаких проблем нет, то небольшое количество кофе ребенку старше 7 лет не навредит, а напротив, может взбодрить и улучшить когнитивные функции, отметила Русакова.

"Если говорить о приемлемой дозировке, то употребление 2,5 мг кофеина на килограмм массы тела ребенка в день считается безопасным. Для сравнения, в чашке капучино объемом 200 мл содержится около 100 мг вещества", – пояснила врач.

В целом же для детей следует выбирать некрепкий кофе, разбавленный сливками или молоком. Нельзя давать напиток натощак, чтобы не вызвать раздражения слизистой оболочки желудка, отметила эксперт.

