16 января, 17:53

Общество
Диетолог Русакова посоветовала не давать кофе детям младше 7 лет

Диетолог объяснила, можно ли детям пить кофе

Фото: depositphotos/encrier

Детям до 7 лет не рекомендуется употреблять кофе, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в таком возрасте нервная система еще, как правило, не сформировалась полностью, и кофеин, содержащийся в напитке, легко может повысить у ребенка возбудимость, эмоциональную нестабильность и вызвать проблемы со сном.

Однако и в более взрослом возрасте подход должен быть индивидуальным. Если ребенок имеет легко возбудимую нервную систему, плохо засыпает, то давать ему напиток тоже не стоит, отметила врач.

Также важно учитывать, что кофеин способен повышать артериальное давление, создавать повышенную нагрузку на сердце и выделительную систему. Поэтому при наличии у ребенка проблем с сердечно-сосудистой системой и почками от напитка стоит отказаться.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, кофе может раздражать слизистую желудка, поэтому его лучше не давать детям, имеющим проблемы с ЖКТ, например при гастрите, особенно в стадии обострения. В противном случае симптоматика усилится, предупредила диетолог.

Если никаких проблем нет, то небольшое количество кофе ребенку старше 7 лет не навредит, а напротив, может взбодрить и улучшить когнитивные функции, отметила Русакова.

"Если говорить о приемлемой дозировке, то употребление 2,5 мг кофеина на килограмм массы тела ребенка в день считается безопасным. Для сравнения, в чашке капучино объемом 200 мл содержится около 100 мг вещества", – пояснила врач.

В целом же для детей следует выбирать некрепкий кофе, разбавленный сливками или молоком. Нельзя давать напиток натощак, чтобы не вызвать раздражения слизистой оболочки желудка, отметила эксперт.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала самые опасные продукты для детей. Среди них снеки, сухарики и чипсы, так как они содержат много добавок и усилителей вкуса, поэтому часто вызывают аллергию в виде высыпаний.

Трошина Любовь

обществодетиедаэксклюзив

