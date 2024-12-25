Врач Соломатина назвала пять полезных свойств какао с маршмеллоу

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Какао с маршмеллоу улучшает настроение, успокаивает, защищает от старения и благотворно действует на мозг и сердечно-сосудистую систему. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, какао-бобы содержат много магния, антиоксидантов и полифенолов, которые хорошо воздействуют на сердечно-сосудистую систему и противостоят старению.

"Также были исследования, что какао поддерживает когнитивные функции мозга и защищает его от разрушения", – добавила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Какао стимулирует синтез гормонов удовольствия, так же как и шоколад. Напиток работает как антидепрессант и благодаря теобромину оказывает успокаивающее действие.

Специалист посоветовала отдавать предпочтение натуральному напитку из какао-бобов. Перед покупкой порошка лучше изучить информацию на этикетке.

"В составе может быть мало какао, а все остальное – красители или ароматизаторы. Либо там уже добавлены сливки, молоко на основе пальмового масла, а также большое количество сахара. Такое какао лучше не выбирать", – отметила специалист.

Маршмеллоу в свою очередь станет хорошим украшением напитка и может поднять настроение. Однако стоит учитывать, что кондитерское изделие содержит много сахара, поэтому злоупотреблять им не стоит.





Елена Соломатина врач-диетолог Взрослым можно пить две–три чашки какао в день с добавлением одного–двух маршмеллоу. Детям – две чашки какао в день с тем же количеством сладостей. Им лучше делать напиток с молоком, так он будет помягче.

При сахарном диабете и ожирении от маршмеллоу лучше отказаться, указала Соломатина.

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