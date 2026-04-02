Юрист Хаминский: отказ в найме из-за фото в соцсетях незаконен

Отказ в трудоустройстве из-за размещенных личных фотографий в соцсетях или требование предоставить доступ к закрытым аккаунтам является нарушением права на частную жизнь. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Формально отказ в найме "из-за фото в купальнике в социальной сети" незаконен, и его можно оспорить в суде. Требование пароля или требования "добавьте меня в друзья, чтобы я посмотрел закрытый профиль" также незаконны", – подчеркнул эксперт в беседе с газетой "Известия".

Вместе с тем юрист признал, что компании могут ссылаться на нейтральные причины отказа в приеме на работу, что усложняет возможность правовой защиты. Более того, отметил он, в некоторых случаях сотрудники обязаны предоставлять информацию о своих соцсетях.

Например, госслужащие с 2017 года должны ежегодно до 1 апреля сообщать о своих аккаунтах, блогах и форумах, на которых они публиковали общедоступные данные. Также особую осторожность должны проявлять педагоги и воспитатели, к которым предъявляются высокие требования по "моральному облику".

"Размещение на личной странице фотографий и постов, не соответствующих представлениям родителей учеников о педагогах, не раз становились поводом для скандалов и увольнения с работы", – заключил Хаминский.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова назвала способы привлечь внимание работодателя к резюме. Одним из главных является персонализация: рекрутер с большей охотой откроет отклик, который будет адресован именно ему.

Кроме того, предпочтение чаще отдается резюме с качественной четкой фотографией, где кандидат изображен в одежде офисного стиля и не в полный рост. Важно, чтобы лицо было хорошо видно, добавила HR.

